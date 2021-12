"Lava Jato saiu da minha vida", diz Lula em entrevista

Em sua primeira entrevista a um veículo nacional após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em anular todas condenações que lhe foram impetradas pelo ex-juiz Sérgio Moro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quinta-feira, 1, que superou os efeitos da Lava Jato em sua vida.

"Estou muito tranquilo porque a Lava Jato saiu da minha vida. É o que eu queria [dizer] desde 2016, quando o meu advogado solicitou o primeiro habeas corpus. Então, hoje eu posso dizer que eu não tenho mais nada com a Lava Jato. Eu continuo dormindo tranquilo", disse Lula, em entrevista ao programa "É de Coisa", da Rádio Bandnews FM, apresentado pelo jornalista Reinaldo Azevedo.

Lula disse que aceitou a entrevista para “provar que Moro é mentiroso”. O petista afirmou que o ex-juiz da Lava Jato não dorme tranquilo após tê-lo condenado “sem provas”.

“Quando eu cheguei na cadeia, fiquei pensando: ‘Não é possível que essa gente tenha inventado essa mentira. Agora, eu não tenho mais nada com a Lava Jato. Eu continuo dormindo tranquilo e essa gente vai ser julgada”, destacou o ex-presidente.

Bolsonaro

O petista criticou a condução da pandemia da Covid-19 pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). De acordo com Lula, Bolsonaro precisa ouvir especialistas e “começar a governar o Brasil de verdade”.

“Eu queria expressar a minha solidariedade aos 12 milhões de casos no Brasil e os 320 mil mortos. Somente ontem [quarta], morreram quase 4 mil pessoas. Queria expressar minha solidariedade às famílias dos mortos e ao pessoal da saúde. Nós estamos vivendo um genocídio praticado pela irresponsabilidade de um único homem. Que brinca com a saúde, que inventa remédio”, lamentou Lula.

“Queria aproveitar a Bandeirantes para mandar um recado: Bolsonaro, quando é que você vai assumir a responsabilidade, parar de brincar e governar o país? Fecha a boca, Bolsonaro. Deixa os médicos falarem por você. Da mesma forma que você não sabe falar sobre economia, não fale sobre saúde. Deixa o pessoal do SUS, deixa o seu ministro falar, os governadores, os prefeitos”, pediu.

Mercado

Desde as anulações de todas as condenações contra Lula impostas pela Justiça Federal do Paraná no âmbito da Lava Jato, o mercado vê com apreensão uma polarização nas eleições presidenciais de 2022 no país.

Lula, no entanto, afirmou que o mercado deveria fazer “promessa” para que ele voltasse à presidência do país. O petista lembrou dos indicadores econômicos da época em que esteve à frente da presidência da República (2003-2006 e 2007-2010).

“Eu quero saber quem é o tal de mercado que dá tanto palpite. Esse mercado está preocupado com as pessoas que estão isoladas em um quarto de 35 metros quadrados? Está preocupado com as pessoas que estão dormindo nas ruas de São Paulo? Quero saber para que serve esse mercado. Tem que dizer o que ele está fazendo de investimento”, afirmou Lula.

“Esse mercado, se tivesse juízo, ia para Aparecida do Norte pagar promessa para eu voltar. Esse país nunca foi tão bem, nunca foi tão respeitado nos Estados Unidos, na China, na Rússia, na Alemanha, em Moçambique. O Brasil virou protagonista internacional. Fui o único presidente da história do Brasil que participou de todas as reuniões do G8”, completou.

Lula afirmou que o seu “milagre” enquanto presidente foi ter dado maior atenção ao pobre.

“Quando as pessoas perguntam ‘Lula, qual foi o milagre do seu governo?’, eu digo ‘foi colocar o pobre dentro do orçamento’. Quando o pobre entrar no orçamento, quando ele começar a fazer um puxadinho na sua casa, quando ele puder comprar uma bistequinha, um filé ou uma picanha para fazer um churrasco, quando ele puder comprar uma cervejinha gelada, tudo vai começar a melhorar”

Impeachment de Dilma

Para Lula, o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) impediu que o PT governasse o país por 24 anos. "O que derrubou mesmo, você sabe?! É que se a Dilma não caísse, o PT corria o risco de governar o Brasil por 24 anos", afirmou ele.

Dilma foi condenada no dia 31 de agosto de 2016 pelo Senado no processo de impeachment por ter cometido, supostamente, crimes de responsabilidade na condução financeira do governo. O impeachment foi aprovado por 61 votos a favor e 20 contra.

