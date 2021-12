Lava Jato denuncia Gim, Odebrecht, Marcos Valério, Delúbio, Ronan e mais 15

Em duas denúncias criminais divulgadas nesta sexta-feira, 6, o Ministério Público Federal acusa 20 investigados de duas fases da Operação Lava Jato.

Em uma das denúncias, entre os novos acusados por corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e obstrução à investigação, estão o ex-senador Gim Argello (PTB-DF), os empreiteiros Marcelo Odebrecht, Ricardo Pessoa e Léo Pinheiro e outros seis investigados. Segundo a Procuradoria da República, o ex-senador "solicitou e recebeu pagamentos indevidos para interferir nos trabalhos de CPIs no ano de 2014".

Na outra denúncia, são acusados de lavagem de dinheiro o empresário Ronan Maria Pinto, de Santo André, e mais 8 investigados, entre eles o publicitário Marcos Valério - operador do mensalão, além do ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares.

