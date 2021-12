Lava Jato “ajudou a eleger o Bozo”, diz procuradora em mensagens

Uma conversa entre os procuradores da República Jerusa Viecili e Deltan Dallagnol mostra que eles fizeram comentários sobre a influência da operação Lava Jato na eleição do presidente Jair Bolsonaro. Em um diálogo por mensagens, Jerusa afirmou que “a FT [força tarefa] ajudou a eleger Bozo [Bolsonaro]”.

As mensagens, que são de março de 2019, fazem parte de uma nova petição protocolada pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta segunda-feira, 29. Nela, os advogados anexaram as mensagens trocadas entre procuradores da Lava Jato.

Em 28 de março, 3 meses após Bolsonaro assumir a Presidência, Jerusa enviou mensagem a Deltan afirmando ser preciso o distanciamento da operação em relação ao presidente para que a Lava Jato pudesse ter uma “reaproximação” com jornalistas. “[…] Precisamos nos desvincular do Bozo [Bolsonaro], só assim os jornalistas vão novamente ver a credibilidade e apoiar a LJ [Lava Jato] [sic]”.

E continua: “Temos que entender que a FT [força tarefa] ajudou a eleger Bozo, e que, se ele atropelar a democracia, a LJ [Lava Jato] será lembrada como apoiadora. Eu, pessoalmente, me preocupo muito com isso (vc sabe) [sic]”.

As mensagens obtidas na operação Spoofing não são reconhecidas pelos procuradores da força-tarefa da Lava Jato. Em 4 de março, quando um áudio de Deltan foi divulgado, os procuradores voltaram a dizer que não reconheciam o material e que eles estavam sendo utilizados e editados por pessoas com diferentes interesses.

