Lancha de ex-diretor da Petrobras e imóveis de doleiro vão a leilão

Uma lancha do ex-diretor de Abastecimento da Petrobras Paulo Roberto da Costa e três lotes de imóveis do doleiro Alberto Youssef, personagens centrais da Operação Lava Jato, serão leiloados nos dias 13 e 23 de novembro. Costa e Youssef são delatores do esquema de corrupção e propinas instalado na estatal petrolífera entre 2004 e 2014.

Os bens do doleiro foram avaliados em mais de R$ 5 milhões. A embarcação do ex-diretor da Petrobras tem lance inicial de R$ 3 milhões.

O valor mínimo da venda dos bens no primeiro leilão será o da avaliação judicial. No segundo, o valor mínimo para a venda dos bens será o correspondente a 80% da avaliação judicial.

O bens serão leiloados por determinação do juiz federal Sérgio Moro, que conduz as ações da Lava Jato. Os leilões serão realizados no portal www.superbidjudicial.com.br. Os dois leilões serão feitos a partir de 14h.

