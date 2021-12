Ladrões levam objetos e R$ 4 mil de deputado em Brasília

Minutos após desembarcar em Brasília na noite dessa segunda-feira, 9, o líder do Pros na Câmara, Givaldo Carimbão (AL), teve o veículo invadido e foi alvo de furto de vários objetos que estavam dentro de seu Honda Civic LXL. No momento do furto, realizado entre 19h e 20h de ontem, Carimbão não estava no veículo.

Ele fazia compras num mercado no início do bairro da Asa Norte, região central de Brasília. Após chegar ao estacionamento, o deputado constatou o vidro traseiro do carro quebrado e o interior revirado.

O arrombamento rendeu aos ladrões duas gravatas, blazer, celular, passaporte diplomático, broche de deputado, cheques, R$ 4 mil, entre outros objetos. O episódio foi registrado na 5ª Delegacia da Polícia Civil do Distrito Federal.

