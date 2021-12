Kim Kataguiri: "Não defendemos minorias, mas o indivíduo"

O líder do Movimento Brasil Livre (MBL), Kim Kataguiri, esteve em Salvador na última semana para participar de atos contra teses consideradas antirrepublicanas que seriam apresentadas no congresso nacional do PT, como a "democratização da mídia". Aos 19 anos, Kataguiri foi um dos líderes dos principais atos que pediam o impeachment da presidente Dilma Rousseff, em março e abril. Na entrevista concedida na terça-feira, 9, defende ideias liberais, como redução do estado e ênfase na defesa do indivíduo, não de minorias.

O MBL quer criar condições políticas para o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Isso é visto como golpismo. Por que não aceitar o resultado das urnas?

A gente aceita. Não teria como iniciar um processo de impeachment contra alguém que não foi eleito. A gente aceita a eleição e que, ainda assim, ela não tem bases legais para continuar exercendo o mandato porque cometeu diversos crimes de responsabilidade que justificam o impeachment. Foi uma das bases do protocolo de impeachment que entramos no dia 27 de maio, na Câmara, o período de oito em que ela foi presidente do conselho administrativo da Petrobras, quando admitiu que se soubesse dos detalhes da compra da refinaria de Pasadena, no Texas, não teria autorizado a transação. Nisso ela foi omissa, negligente, isso caracteriza improbidade administrativa e ela pode sofrer o impeachment.

O jurista Ives Gandra fala em crime de responsabilidade como razão para impeachment...

Sim. Utilizamos o parecer do Ives Gandra e também do jurista Modesto Carvalhosa, que cita os acordos de leniência que ela tenta realizar com as empresas envolvidas no petrolão. Nisso ela se nega a aplicar a lei anticorrupção vigente desde 2013, o que é também crime de responsabilidade. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, cita trecho da Constituição que diz que um presidente não pode ser responsabilizado por questões estranhas ao exercício de sua função. Mas a gente lembra que o que ela cometeu no mandato anterior é responsabilidade do presidente da República, pois o mandato dela nunca acabou. A lei do impeachment foi feita antes de se instituir a reeleição, por isso há esta pequena brecha constitucional, mas temos a jurisprudência do caso Collor, quando o processo se iniciou por ato de corrupção ocorrido antes do mandato: o caixa-dois para a compra do Elba.

O PT diz que todos roubam. Como você vê essa mudança de retórica de um partido que ficou conhecido como bastião da ética no país?

O PT surgiu como messias da honestidade. E, com estes casos de corrupção, ele busca utilizar exemplos de outros partidos para justificar sua corrupção. Logo toda corrupção é legítima. Mas existe uma grande diferença entre a corrupção do PT e a de outros partidos, pois para os outros a corrupção é somente um fim, uma maneira de pôr dinheiro em seu próprio bolso, mas para o Partido dos Trabalhadores a corrupção é um método de governo, para perpetuar-se no poder. Tanto no escândalo do mensalão como no petrolão, eles utilizaram recurso público para comprar o Congresso Nacional, para passar por cima do Legislativo e acabar com a tripartição de poderes. Isso não é simples roubo, é atentado à Republica. É mais grave.

Afirma-se que as "elites" foram às ruas nas manifestações em março e abril. Você quer fazer parte de algum tipo de elite?

Todos deveriam ser parte de uma elite. Se mais de 90% da população que não aprova o governo de Dilma Roussef fosse elite, não haveria motivo para manifestações. Logo a afirmação deles é absurda. E é bem esquizofrênico dizerem que somos a elite, pois é a elite financeira que vem bancando as campanhas deles desde o início; eles têm todo esse discurso contra o empreendedor, contra o empresário, banqueiros, mas são financiados por grandes empresários, por conta dos acordos por licitações, por empréstimos a juros mais baixos pelo BNDES. Eles são financiados por banqueiros também, devido a acordos governamentais. A verdadeira elite são eles, elite política que também se tornou elite financeira.

Vocês defendem um modelo diferente de estado. Entre o estado ausente e o fascista, que controla tudo, o que o MBL defende?

Defendemos um estado mínimo, presente na justiça, na segurança, que garanta as liberdades individuais, a propriedade privada e que, enfim, não se intrometa tanto na vida do cidadão. Hoje há regulamentações como a de Vitória, que proíbe sal na mesa dos restaurantes, bares ou leis federais que proíbem propaganda infantil nas televisões. Ou seja, hoje o estado dita como você deve educar seu filho, qual é a cartilha da escola, centraliza cerca de 40% da economia em suas mãos. É um governo que tenta ser totalitário na maior quantidade de esferas. Para a saúde e para a educação, defendemos que escolas e hospitais sejam privatizados, e as pessoas que não têm condições de pagar por esse hospital ou escola privada, recebam vouchers ou vales do governo para escolher em que instituição deseja ser atendido. Há uma eficiência maior que em qualquer gestão pública, pois há o modelo de concorrência. Um aluno de escola particular custa muito menos que um aluno de escola pública, e o ensino na escola particular é superior. O mesmo ocorre com o sistema de saúde. O SUS é muito mais caro que o sistema de saúde privado, que funciona melhor.

E nada de estatais ...

Sim, pois sabemos que as estatais são muito mal administradas, pois, como explicava o economista Prêmio Nobel Milton Friedman, há quatro maneiras de gastar o dinheiro. Primeiro é gastar o seu dinheiro com você mesmo: você vai fazer o melhor uso possível. Segundo é usar seu dinheiro com outras pessoas: você vai se preocupar com o preço, mas nem tanto com a qualidade. Terceira é gastar o dinheiro de outras pessoas com você: aí não há preocupação com o custo, somente com a qualidade. E a quarta maneira, que é a forma do governo, vai gastar o dinheiro dos outros com os outros: aí você não se preocupa nem com a qualidade nem com os custos. E é dessa forma que as empresas estatais são administradas. Defendemos o empreendedorismo como exclusividade da iniciativa privada.

A esquerda os acusa de fascistas, mas pedem mais estado. Como veem isso?

É reflexo de uma educação extremamente precária. Esses movimentos não fazem a mínima ideia do que é o fascismo. A esquerda brasileira, como o PT e outros partidos do establishment, está muito mais próxima do fascismo que o MBL, porque o fascismo é justamente o estado tomando conta de tudo, estado gigantesco e paternalista. É isso que eles defendem. Quando pedem mais saúde pública, mais educação pública, mais transporte público, mais estado, estão se aproximando muito mais do modelo fascista do que nós.

Marco Aurélio Martins | Ag. A TARDE | 9.6.2015

O mercado é visto como o "grande Satã". Como torná-lo defensável?

Primeiro, temos que agir no campo cultural e no acadêmico. Uma analogia que uso é que a política é uma festa; os políticos, dançarinos; a cultura e a academia, a música. Então não adianta ter bons dançarinos de sertanejo se está tocando axé. É essa música que temos que trocar antes de lançar os dançarinos. Esta mentalidade de que quem trabalha e produz é vilão - sabemos que qualquer governo não é empreendedor, não gera riqueza, mas administra a riqueza paga pelo pagador de impostos -, creio que algo benéfico para acabar com isso seja a falência do modelo petista quanto do modelo tucano. E podemos ver que este estado inchado, que tenta ser empreendedor, faliu e quem mais sofre são os mais pobres, que eles dizem defender.

Em que consiste sua crítica aos tucanos?

Primeiro, criticamos a postura deles como oposição, pois dizem ser oposição, mas nunca batem firmemente no PT, nunca expõem todos os crimes do PT. Na época do mensalão, vieram com um discurso de querer deixar o PT sangrar, para que nas próximas eleições eles vencessem, mas não adiantou absolutamente nada, pois o PT venceu. E agora, com o petrolão, o (senador) Aloysio Nunes vem com o discurso de querer deixar o PT sangrar também, deixando claro que o interesse do PSDB está mais nas próximas eleições e não nas pessoas que votaram neles. Eles não deveriam estar na oposição, pois o modelo de estado que eles defendem é similar ao do PT, e têm atitude frouxa enquanto oposição institucional. Também eles não defendem a privatização da Petrobras. O Aécio fala em reestatizar. É um absurdo, pois enquanto houver estatais, estarão suscetíveis a aparelhamento, seja de um partido ou de outro.

Há um acirramento das tensões entre negros e brancos, patrões e trabalhadores, homens e mulheres. Qual a visão que vocês, liberais, têm deste cenário?

A esquerda diz, e não só o PT - e talvez o principal representante deles seja o PSOL -, que são defensores de minorias, de que são defensores de oprimidos, como negros e mulheres. E nós, como liberais, defendemos que a menor minoria do mundo, como dizia a filósofa Ayn Rand, é o indivíduo. Todos esses esforços que fazem para conceder privilégios a determinados grupos sociais, criando divisão intencionalmente para conseguir votos, independentemente de sua atuação parlamentar, como Maria do Rosário e Jean Wyllys, que nunca passaram projetos relevantes para a sociedade, torna-os caciques de minorias. Então essa divisão é pertinente para os partidos de esquerda porque eles conseguem nos colocar como inimigos de todas essas minorias que eles defendem.

O Jean Wyllys te criticou por ser um jovem que quer um estado mínimo. Por que não debateram?

Eu fui convidado a escrever um artigo para a Folha de S.Paulo, cujo título foi o "Leviatã agonizante", no qual eu tratava da falência do atual modelo de estado do Brasil, e ele ficou indignado com o fato de a Folha ter dado espaço, como ele disse "ipsis litteris", "a um garoto de 19 anos, analfabeto político, que defende o estado microscópico". É engraçado ele dizer isso porque ele foi nomeado embaixador da juventude pela própria Dilma Rousseff. Então, um cara que deveria representar a juventude, a repudia quando ela vai contra seus interesses. A esquerda aqui no Brasil estava muito acostumada a bater sem ninguém revidar. Quando alguém descontrói o discurso deles, eles não têm como se defender. Por isso o Jean Wyllys não aceitou o debate, não vai aceitar, bem como nenhum outro cacique de minorias vai aceitar porque o discurso deles é demagogia.

Como vocês conseguem recursos?

Todos os nossos atos são financiados por nossos seguidores, por meio de campanhas abertas de crowdfunding na internet. Não temos partidos políticos ou grandes empresas nos financiando. Com partidos, é claro, a gente teria um grande problema, pois não temos nenhum partido liberal no Brasil. Houve denúncias da blogosfera petista, da CartaCapital e da Revista Fórum de que receberíamos dinheiro de bilionários americanos. Mas não haveria nenhum problema. Inclusive convidamos bilionários americanos para nos financiar ou bilionários brasileiros, porque defendemos a livre iniciativa, o empreendedorismo. É uma acusação tão ridícula que, se nos fosse dado, assumiríamos sem vergonha nenhuma. Mas a média de doações que recebemos de pessoas é de

R$ 50 ou R$ 100, e tocamos nossas ações com isso.

Houve entre as manifestações de março e abril uma diminuição de público. Na caminhada entre São Paulo e Brasília, em maio, foram poucos. Isso mostra que vocês estão perdendo apoio...

Nas manifestações de 12 de abril, o objetivo não era fazer algo tão grande como em 15 de março, mas estar em mais municípios. E nisso fomos bem-sucedidos, pois tivemos três vezes mais cidades. A diminuição de público não foi um fracasso, pois as manifestações de esquerda, não só agora, mas nos últimos anos, têm sido extremamente menores que as manifestações de abril. E há uma série de benefícios para que militantes pagos vão para esses atos de esquerda. Quanto à marcha, em nenhum momento a quisemos como manifestação de massa, mas queríamos um ato marcado pelo simbolismo de pessoas que caminharam mais de mil quilômetros, em 33 dias, para entrar com o protocolo de impeachment na Câmara.

Já que é irônico serem chamados de fascistas por quem pede mais estado, um "concurseiro" poderia participar do MBL?

É claro. A gente sabe que grande parte da economia é dominada pela máquina pública e que as pessoas são concursadas não por opção, mas por não terem outra escolha. O estado sufoca muito a economia. E há setores do estado que o MBL considera necessários. Não somos um movimento anarquista.

