Kátia Alves assume gestão da Limpurb

O prefeito ACM Neto (DEM) anunciou, nesta quarta, 02, mais dois nomes para o segundo escalão de seu governo. O administrador Humberto Viana vai para a Ouvidoria Geral do Município, e a delegada de polícia Kátia Alves será a nova presidente da Limpurb.

Acusada com outros réus de utilizar o aparato do Estado para fazer escutas telefônicas ilegais, quando era secretária da Segurança Pública da Bahia, em 2002, Kátia Alves foi absolvida em dezembro passado, no processo que tramitava na 17ª Vara Criminal da Justiça Federal.

Humberto Viana é vice-presidente da Associação Brasileira de Ouvidores e exerceu o mesmo cargo em Salvador, entre 2005 e 2007 e em 2011, no governo de João Henrique Carneiro (PP).

Entre as missões delegadas a ele pelo prefeito está o de restruturar a rede de ouvidorias e implantar o Disque Salvador, um dos compromissos que ACM Neto assumiu durante a campanha.

Na Limpurb, Kátia Alves, que estará subordinada à secretária Rosemma Maluf (Ordem Pública), disse que vai rever todos os contratos e aditivos das empresas responsáveis pela coleta de lixo na capital.

Mestre em gestão de empresas pela Universidade de Lisboa, Kátia Alves foi titular da Segurança Pública da Bahia (1999/2003) e diretora administrativa da Embasa (2003/2007).

Moralidade - No pacote de 29 decretos baixados pelo prefeito estão três que tratam de questões moralizadoras: o que institui o código de conduta da alta administração e a instalação do Conselho de Ética Pública; o que define a proibição do nepotismo e nepotismo cruzado, além da instalação do Ficha Limpa na administração.

Sobre o seu envolvimento no suposto esquema de grampos ilegais ocorrido nas dependências da SSP, investigado pela Polícia Federal em 2003 e que teria o ex-senador ACM como mandante das escutas, Kátia Alves garante que nunca foi intimada ou interrogada no processo.

"Fui citada porque entenderam que eu, por ser titular da SSP, deveria ter conhecimentos dos grampos", explica. De acordo com delegada, também foram absolvidos o delegado de polícia Valdir Gomes Barbosa e o assessor Alan Farias. O Supremo Tribunal Federal acabou arquivando a denúncia contra ACM.

O caso só veio à tona em fevereiro de 2003, depois que a Polícia Federal divulgou a existência do esquema de grampos ilegais, como foi denunciado pelo então deputado federal Geddel Vieira Lima (PMDB). O peemedebista é, hoje, aliado de ACM Neto.

