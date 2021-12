Kássio Nunes nega irregularidades no currículo; Bolsonaro deve manter nomeação

O desembargador Kássio Nunes Marquesa, indicado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) tentou justificar as divergências existentes em seu currículo através de um documento de 11 páginas.

No documento, que tem até uma foto em frente a Universidade de Messina, na Itália, Kassio diz que "além da formação em direito, não há requisitos mínimos acadêmicos para a posição de desembargador federal ou para a indicação e nomeação de ministro do STF".

E completa: "A apresentação de um currículo, portanto, é um ato de boa-fé, possibilitando à sociedade conhecer as áreas de interesse e especialização do servidor público".

O documento apresenta também imagens para comprovar algumas certificações do desembargador. Também argumenta que em relação aos "períodos de realização das atividades, é importante observar que, na Europa, é permitido cursar o pós-doutorado, enquanto está sendo realizado o doutorado".

Uma reportagem publicada nesta terça-feira, 5, pelo jornal O Estado de S. Paulo, mostrava que o currículo acadêmico apresentado pelo desembargador Kassio Nunes Marques traz um curso de pós-graduação que não é confirmado pela Universidad de La Coruña.

Apesar das divergências no currículo, Bolsonaro deve manter a indicação de Kássio para a vaga no STF e disse que só mudaria de ideia se aparecesse um fato novo considerado gravíssimo.

adblock ativo