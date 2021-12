Kassio Marques apresentou dissertação com trechos plagiados em universidade de Lisboa, diz revista

O candidato do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para ocupar uma vaga no STF, o desembargador Kassio Marques, apresentou dissertação de mestrado com trechos plagiados de um artigo publicado por um advogado na internet. A dissertação foi apresentada para a Universidade Autônoma de Lisboa, em Portugal, no ano de 2015. A informação foi revelada pela revista Crusoé.

De acordo com o jornal Estadão, que confirmou a denúncia, a dissertação “traz trechos idênticos a publicações feitas por outro autor, o advogado Saul Tourinho Leal”, integrante da banca de advocacia do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Carlos Ayres Britto.

Nas 157 páginas do trabalho que rendeu ao desembargador o título de mestre em direito, há fortes indícios, segundo a revista Cruzoé, de plágio. “A dissertação repete até um erro de português contido em um dos artigos do advogado – o que indica ter havido, na elaboração da dissertação, um “copia e cola” a partir dos textos do advogado.”

A revista levantou suspeita não apenas de trechos do trabalho apresentado pelo desembargador, mas sobre a própria autenticidade do trabalho. O arquivo da dissertação, disponibilizado na internet, registra o nome “Saul”, o nome do advogado cujo trabalho teria sido plagiado, o que pode indicar “que Saul Tourinho pode não apenas ter “inspirado” o trabalho de Kassio a ponto de ter passagens inteiras de seus artigos reproduzidas, mas ajudado o magistrado a escrever a dissertação”. Kassio Marques e Saul Tourinho não se pronunciaram sobre o caso ainda.

