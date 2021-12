Kassab é convocado por Dilma e falta a encontro do PSD na BA

O ministro das Cidades Gilberto Kassab (PSD) cancelou sua participação no encontro estadual do Partido Social Democrático (PSD) na Bahia, que acontece nesta segunda-feira, 14, na União das Prefeituras da Bahia (UPB).

Mas o ministro foi convocado, de última hora, pela presidente Dilma a permanecer em Brasília. Ele se encontrou neste domingo com a petista e outros ministros, quando discutiram cortes nos gastos do governo federal. As medidas que serão adotadas devem ser anunciadas nesta segunda.

Encontro

Durante o encontro, o senador Otto Alencar chamou atenção para a necessidade de revitalização do Rio São Francisco. Ele disse que se nada for feito nesse sentido, o próximo presidente do Brasil terá que colocar uma placa: "Aqui Jaz o Rio São Francisco".



O governador Rui Costa, que também esteve presente no encontro, ressaltou o vínculo com Otto Alencar, afirmando que, além de aliado, o senador é seu amigo pessoal. "O segredo da nova política é fazer uma parceria onde todos (os partidos) cresçam juntos. Quero cultivar isso", afirmou.

O evento também foi marcado pela cerimônia de posse do deputado federal Sérgio Brito, que assumiu a presidência do PSD em Salvador. Já a deputada estadual Ivana assume o PSD Mulher.

