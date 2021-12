Kanye West anuncia que vai se candidatar à presidência dos EUA

O rapper norte-americano Kanye West anunciou no sábado, 4, que vai se candidatar à presidência dos Estados Unidos da América. O anúncio foi feito através do Twitter, mas o músico não deu detalhes se teria ou não assinado algum documento para o pleito.

De acordo com informações do Poder360, Kanye West é um defensor vocal do atual presidente, Donald Trump, que irá se candidatar à reeleição em 2020. West e a esposa, Kim Kardashian, já visitaram Trump na Casa Branca.

“Agora devemos cumprir a promessa da América confiando em Deus, unificando nossa visão e construindo nosso futuro. Estou concorrendo à presidência dos Estados Unidos 🇺🇸 # 2020VISION“, disse Kanye na publicação.

