Kannário será investigado pela Procuradoria-Geral de Justiça

O caso do cantor e deputado federal Igor Kannário (DEM) foi distribuído para a Assessoria Especial da Procuradoria-Geral de Justiça, informou nesta sexta-feira, 28, o Ministério Público da Bahia (MP-BA).

As investigações contra Kannário serão tocadas, portanto, por órgão ligado à chefia do MP baiano.

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) ingressou com uma representação contra o artista no Ministério Público após declarações feitas na última segunda-feira, 24, durante desfile no circuito Osmar.

Na ocasião, Kannário acusou policiais de agredir foliões, pediu vaias para a Polícia Militar e afirmou que, se algo acontecesse com ele, teria sido a polícia.

