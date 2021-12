Kannário promete prestar esclarecimentos à Justiça e diz sofrer perseguição política

O cantor e deputado federal Igor Kannário (DEM) afirmou que prestará “todos os esclarecimentos necessários à Justiça”, ao comentar a interpelação ajuizada pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

Como antecipado por A TARDE, a medida já era estudada pela PGE desde o Carnaval, quando o órgão ingressou com uma representação no Ministério Público da Bahia (MP-BA) contra o artista.

Durante desfile no circuito Osmar, Kannário acusou policiais de agredir foliões e pediu vaias para a Polícia Militar, pela conduta que classificou como abuso de poder. Depois disso, afirmou: “Se acontecer alguma coisa comigo, quem mandou me matar foi alguém da Polícia Militar”.

Em nota, o parlamentar disse que é perseguido politicamente por “grupos que não aceitam representantes da favela em espaços de poder.

“Nasci na favela, cresci na favela e levei para a política o sentimento do povo da favela. Para determinados grupos políticos, que hoje nos perseguem brutalmente, não é interessante que a favela tenha espaço no debate público. Mas vou seguir lutando pelo povo do gueto e não deixarei que estes grupos continuem nos subjugando”, afirmou.

