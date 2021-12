Kannário participa de reunião da comissão do Carnaval, mas não se posiciona em plenário

O vereador Igor Kannário (PHS) participou, nesta terça-feira, 7, da primeira reunião da comissão temporária do Carnaval, mas contrariou as expectativas e não se posicionou, em plenário, sobre a declaração polêmica que fez durante a folia.

Em um show, o cantor-vereador afirmou que "o crime organizado está lá dentro", em referência à Câmara Municipal de Salvador (confira vídeos abaixo). Havia uma expectativa de ele comentasse a polêmica no plenário da Casa, mas Kannário, mais uma vez, optou pelo silêncio, assim como na sessão da última segunda-feira, 6.

A declaração provocou um certo "rebuliço" na Casa e levou os vereadores de oposição a cobrarem esclarecimento do cantor. Membros da bancada de governo, inclusive, acham que o melhor mesmo é Kannário "fechar o bico" e esperar o assunto "morrer".

Na sessão desta terça, ele conversou com colegas vereadores, sorriu em diversos momentos ao fazer comentários com eles, mas evitou falar com jornalistas.

