Kannário apresenta seis projetos e surpreende colegas na Câmara

Em meio ao bombardeio sofrido na Câmara Municipal por ter dito, no Carnaval, que o "crime organizado está lá dentro", o vereador-pagodeiro Igor Kannário (PHS) apresentou, de uma tacada só, seis projetos de lei que surpreenderam de forma positiva parte de seus colegas.

O pacote do Príncipe do Gueto inclui projetos que abrangem políticas públicas em favor da educação infantil e de inclusão social (leia abaixo).

Além de ser avaliado na Câmara como uma espécie de mea-culpa depois da polêmica declaração na folia, o pacote traz para os holofotes a principal vitrine de campanha do pagodeiro: trabalhar pelo povo e superar as expectativas de quem acreditou nele.

Kannário não tem tido vida fácil na Câmara. Tem colega que não desgruda o olho do painel para saber se ele marcou presença. Embora a maioria dos vereadores ouvidos pela reportagem admitisse não estar a par da íntegra dos textos, os temas defendidos por Kannário, entretanto, agradaram alguns deles.

Avaliação dos vereadores

Para o vereador José Trindade (PSL), líder da oposição, chamaram atenção a qualidade técnica e as justificativas dos projetos. “Gostei. Tecnicamente me parecem projetos bons, que tratam de educação e da área social, que são sempre bons e são as áreas pelas quais ele prometeu trabalhar”, explicou.

“Confesso que ainda não apreciei os projetos a fundo. Mas sempre vejo com bons olhos quando o parlamentar exerce o seu papel”, comentou o presidente da Câmara, Leo Prates (DEM). Antes de chegar ao plenário, o pacote será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Kannario não foi localizado até o fechamento desta edição.

Confira as propostas do vereador-pagodeiro:

PROJETO DE LEI Nº 156/17 Estabelece controle na venda de ácidos em Salvador.

PROJETO DE LEI Nº 157/17 Institui o programa Cinema nas Escolas e Creches da rede pública municipal.

PROJETO DE LEI Nº 158/17 Propõe a publicação eletrônica da lista de espera em creches e escolas infantis.

PROJETO DE LEI Nº 159/17 Dispõe sobre gratuidade no sistema de transporte a portadores de lúpus.

PROJETO DE LEI Nº 160/17 Propõe o programa Jovem Empreendedor, com desconto tributário para jovens que vivem em condição de vulnerabilidade e querem empreender.

PROJETO DE LEI Nº 161/17 Propõe a criação da Semana de Combate à Exploração Sexual Infantil nas escolas da rede municipal.

