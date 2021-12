Jutahy Magalhães acredita que CPMF não será aprovada

O deputado federal Jutahy Magalhães (PSDB) afirmou que não vê possibilidade de a CPMF ser aprovada na Câmara Federal. Em mensagem ao Congresso Nacional, na última terça-feira, 2, a presidente Dilma Rousseff (PT) pediu apoio para aprovar o recriação do tributo, o que, para o deputado baiano, não irá ocorrer. "O congresso não vai fazer a loucura de aprovar.



Na ida da presidente ao Congresso foi clara a reação do plenário contra a aprovação da CPMF", disse ele ao participar da abertura oficial da Sala de Imprensa Oficial do Carnaval de Salvador, acompanhando o prefeito ACM Neto.



Para o deputado, o tributo não será aprovado por conta de um momento desfavorável. "Não vejo possibilidade de ser aprovada, ainda mais numo ambiente desse que estamos, com desemprego crescente, no ano passado 1,5 milhão de pessoas perderam emprego, e a previsão esse ano é de mais 2 milhões de desempregados", afirma ele.



Neste primeiro semestre de 2016, Jutahy acredita que a principal pauta da Câmara será o debate sobre o pedido de impeachment contra a presidente. "Vivemos uma situação gravíssima: não temos número para aprovar o impeachment e ela não tem força para governar. Estamos num impasse que a sociedade está pagando o preço", afirma. "Não é questão política partidária. Muita gente acha que para o PSDB é melhor que ela fique, mas não acho justo com a população. Não jogo no 'quanto pior, melhor'", complementa.

