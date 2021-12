Justiça nega prisão domiciliar e mantém Geddel na Papuda

A Justiça do Distrito Federal negou o pedido para que o ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB) fosse transferido para prisão domiciliar ou, em segunda opção, para uma prisão militar. A defesa do peemedebista alega que ele sofre ameaças de outros detidos do Complexo da Papuda, onde ele cumpre prisão preventiva.

A juíza Lelia Cury, da Vara de Execuções Penais, contestou o argumento e disse que o político baiano não corre risco na cadeira e está detido de forma adequada, na ala reservada para quem tem curso superior.

"Essencial registrar que as medidas necessárias ao resguardo da integridade física do custodiado vêm sendo adotadas pela direção da unidade prisional em que se encontra, não havendo, até o presente momento, nenhuma notícia de que ela tenha sido violada", disse a magistrada, na sentença.

Geddel está preso desde o último dia 8 de setembro após a Polícia Federal encontrar R$ 51 milhões em um apartamento ligado ao peemedebista. A perícia da PF achou a digital dele em uma algumas cédulas.

A polícia suspeita que o dinheiro foi recebido como pagamento de propina. Geddel é investigado pela Operação Cui Bono, que investiga fraude na Caixa Econômica Federal no período que ele era vice-presidente de pessoa jurídica da instituição.

