Justiça nega pedido para afastar ministro Ricardo Salles do cargo

A Justiça Federal do Distrito Federal (DF) negou um pedido de afastamento do cargo do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A decisão foi nesta quarta-feira, 14.

O pedido de afastamento imediato tinha sido feito pelo Ministério Público Federal (MPF) em uma ação de improbidade contra Salles, apresentada em julho. A decisão é assinada pelo juiz Márcio de França Moreira, da 8ª Vara Federal do DF.

De acordo coma decisão, os procuradores não apresentaram provas de possível interferência do ministro do Meio Ambiente na condução processual. O mérito desse processo deve ser analisado pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) no próximo dia 27.

Na ação, os procuradores do MPF afirmam que "por meio de ações, omissões, práticas e discursos, o Ministro do Meio Ambiente promove a desestruturação de políticas ambientais e o esvaziamento de preceitos legais, mediante o favorecimento de interesses que não possuem qualquer relação com a finalidade da pasta que ocupa."

