Justiça nega pedido de desbloqueio de bens do espólio de Marisa Letícia

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) negou nesta quarta-feira, 24, o pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o desbloqueio de bens do espólio de Marisa Letícia.

O advogado de Lula, Cristiano Zanin, vai recorrer da decisão, segundo informou ao G1. O bloqueio do patrimônio da esposa do ex-presidente, que morreu em fevereiro de 2017, foi decretado pela Justiça Federal do Paraná, na Operação Lava Jato.

A 13° Vara Federal de Curitiba atendeu ao pedido do Ministério Público Federal (MPF) e ordenou a apreensão judicial de bens do casal que valem R$ 13,7 milhões. Apartamentos, terrenos em São Bernardo do Campo (SP), dinheiro depositado em contas, veículos e planos de previdência privada estão entre os bens bloqueados pela Justiça.

