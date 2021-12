Justiça manda soltar Cristiane Brasil e ex-secretário de Educação do Rio

A Justiça do Rio de Janeiro autorizou a soltura da ex-deputada Cristiane Brasil e do ex-secretário estadual de Educação do estado, Pedro Fernandes, nesta quinta-feira, 15. Ambos foram presos em 11 de setembro na Operação Catarata, suspeitos de promoverem desvios em contratos de assistência social da prefeitura e do governo. A decisão foi tomada pela 5º Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. As informações são do G1.

A decisão estabelece medidas cautelares, como comparecimento mensal em juízo, proibição de contato com empresas e outros envolvidos na investigação e recolhimento domiciliar noturno.

Também foi determinada a soltura de Flávio Salomão Chadud, João Marcos Borges Mattos e Mario Jamil Chadud, nos mesmos termos da liberação de Pedro Fernandes e Cristiane Brasil.

