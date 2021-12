Justiça manda Olavo de Carvalho pagar R$ 2,9 mi a Caetano Veloso

O escritor Olavo de Carvalho foi condenado pela juíza Renata Gomes Casanova de Oliveira e Castro, da 50ª Vara Cível, do Rio de Janeiro, a pagar em até 15 dias R$ 2,9 milhões a Caetano Veloso. A multa se deve ao não cumprimento de uma liminar para que Carvalho removesse as acusações de pedofilia postadas em suas redes sociais contra o cantor, em 2017. As informações são de O Globo.

Em caso de não ocorrer o pagamento voluntário, haverá acréscimo de multa de 10%, bem como protesto de título judicial, de acordo com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).

A liminar deferida em novembro de 2017, tinha que ser cumprida em 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 10 mil. No entanto, apesar de ter sido pessoalmente intimado em sua casa, nos Estados Unidos, em fevereiro do ano passado, o escritor não apagou as publicações.

A ação movida por Caetano Veloso foi julgada procedente em setembro do ano passado.

O intitulado "guru da direita brasileira" foi condenado a retirar as postagens ofensivas e a pagar, na época da sentença, R$ 40 mil por danos morais. A ação já transitou em julgado - não cabendo mais recursos quanto ao seu mérito.

O valor da ação referente à condenação pelos danos morais foi atualizado e depositado judicialmente em agosto, no valor de R$ 65.966,78. Mas Carvalho ainda tenta impugnar o valor da multa e interpôs um agravo de instrumento, no qual será julgado pela 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio. Ainda não há data prevista.

