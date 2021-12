Justiça Eleitoral suspende showmício de Manuela D'Ávila com Caetano Veloso

A Justiça Eleitoral publicou decisão neste sábado, 10, que suspende um showmício da candidata à prefeitura de Porto Alegre Manuela D'Ávila (PCdoB) que teria a participação de Caetano Veloso no dia 7 de novembro.

A decisão foi atendida após pedido do também candidato Gustavo Paim (PP). "o próprio cantor noticiou nas suas redes sociais a intenção de realizar o evento para arrecadação de recursos para a campanha da candidata Manuela D'Ávila", alegou na petição.

A prática de showmício online foi vedada nos termos do art. 39, § 7º, da Lei 9.504/97 de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral “é proibida a realização de showmício e de evento assemelhado para promoção de candidatos, bem como a apresentação, remunerada ou não, de artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral”.

A assessoria de Manuela afirmou, em nota, que recorrerá da decisão "tendo em vista que a análise do caso teve base apenas nos argumentos do adversário". De acordo com a Agência Estado, a Uns Produções, que administra a carreira de Caetano Veloso, afirmou que o show é legal e já havia comunicado à Justiça Eleitoral sobre sua realização

adblock ativo