Justiça decidirá se Cid devolve cachê de Ivete Sangalo

Caberá à Justiça Federal decidir sobre a devolução do cachê de R$ 650 mil pago à cantora baiana Ivete Sangalo pelo governo do Ceará para inaugurar na sexta-feira (18) o Hospital Regional Norte, em Sobral. Nesta quinta (24), o Ministério Público Federal do Ceará pediu à Justiça que o governador Cid Gomes (PSB) devolva o valor aos cofres do Fundo Municipal de Saúde.

A ação civil pública assinada pelo procurador Oscar Costa Filho exige que a restituição seja feita com recursos financeiros do governador. Ele alega violação ao princípio da moralidade administrativa e desvio de finalidade. Seu pedido, explicou, se deve à declaração de Cid de que vai continuar promovendo festas "doa a quem doer". E também à afirmação de que o procurador-geral Gleydson Alexandre, do Ministério Público de Contas do Ceará, só estava querendo aparecer. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

adblock ativo