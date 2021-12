Justiça dá prazo de 10 dias para Mário Frias explicar post "cuidado com PF" a deputado

O juiz Felipe de Oliveira Kersten, do 2º Juizado Especial Criminal de Brasília, deferiu, nesta quarta-feira, 30, pedido do deputado estadual Flávio Serafini (PSOL-RJ), determinando prazo de 10 dias para que o secretário de Cultura, Mário Frias, explique uma postagem na rede social Twitter, datada de 5 de setembro.

Na publicação, o parlamentar fez críticas ao secretário e, em resposta, Frias postou: “Cuidado com PF”. Serafini havia recorrido ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJ-DF) e apresentado uma interpelação judicial contra Frias para entender o que o secretário quis dizer com a mensagem.

A manifestação do deputado estadual do Rio se deu em função das críticas de Mário Frias e do Governo Federal ao humorista Marcelo Adnet.

