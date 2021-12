Justiça cria vara para acelerar processos de foro privilegiado

A Justiça Federal de Brasília (DF) sofrerá uma mudança, no dia 27 de fevereiro, para agilizar ações penais em casos chamados de “colarinho branco”, ou seja, crimes cometidos por políticos de cargos elevados e com foro privilegiado. Esses casos eram de responsabilidade exclusiva da 10ª Vara Federal, porém, foi criada a 12ª Vara no intuito de dobrar a velocidade de tramitação dos processos, incluindo quatro ações penais contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

>>Baianos vão em ‘clima de paz’ acompanhar julgamento

A decisão foi oficializada em novembro do ano passado pelo presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), Hilton Queiroz. O intuito é acelerar os 2.500 processos que aguardam decisões da 10ª região, que responde sozinha por inquéritos e ações correspondentes às 31 operações da Polícia Federal (PF) e do Ministério Público Federal (MPF), como a Zelotes e a Greenfield. Os casos envolvem, além de políticos e servidores públicos, executivos de grandes empresas.

Agilidade

Além do petista, outros casos emblemáticos envolvendo desvios de recursos públicos da Caixa Econômica Federal pelo ex-deputado Eduardo Cunha (RJ), os ex-ministros Geddel Vieira Lima (BA) e Henrique Eduardo Alves (RN), todos do MDB que terão seus processos analisados com maior celeridade após a mudança.

No ato de criação da nova vara, o desembargador Hilton Queiroz considerou “a situação particular verificada na 10ª Vara Federal criminal, que devido a sua especialização em crimes contra o sistema financeiro nacional e de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, concentra o acompanhamento de várias operações relevantes, das quais resulta uma enormidade de medidas judiciais e consequentes atos cartorários e vem ocasionando considerável desequilíbrio entre os acervos das varas criminais”.

Segundo a regra de redistribuição de casos definida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), as duas varas terão de dividir igualmente o número de processos. No entanto, não migrarão para a 12ª as ações que já estejam em fase de audiência de testemunhas ou interrogatório de réus, o que significa que das quatro acusações contra Lula, pelo menos três permanecerão na 10ª Vara Federal.

A expectativa é que as sentenças saiam até julho, antes do pleito de 2018. Lula, no entanto, não faz parte dessa nova vara, uma vez que não tem mais foro privilegiado e seu caso está em julgamento na justiça comum, mas na segunda instância.

Nesta quarta-feira, 24, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) vai avaliar o último recurso do ex-presidente contra condenação, por corrupção e lavagem de dinheiro, no caso do tríplex de Guarujá.

