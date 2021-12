Justiça barra PL, mas Nilo se diz tranquilo

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu nesta quinta-feira, 6, arquivar o pedido de registro do Partido Liberal (PL). A razão é o não cumprimento do mínimo de assinaturas de apoiamento necessárias para a homologação.

Apontado como futuro presidente nacional da legenda, o ex-deputado Cleovan Siqueira minimizou a decisão e garantiu que as assinaturas já foram homologadas. O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Marcelo Nilo, responsável pela criação do partido na Bahia, não enxerga problemas na decisão do TSE.

O ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, relator do processo no TSE, revelou que, das 484 mil exigidas, o PL apresentou apenas 167.924 assinaturas sendo 67.924 consolidadas e 99.703 certificadas. Estas últimas aguardavam homologação nos cartórios.

"Os requisitos legais para o registro partidário devem estar integralmente preenchidos no momento da formalização do pedido", declarou o ministro. O pleno do TSE acompanhou a decisão do relator.

Cleovan Siqueira pensa diferente. Diz que o arquivamento é parte de uma operação-padrão e que, ao apresentar as 484.169 assinaturas na próxima segunda-feira (10), o partido terá cumprido as exigências necessárias para a criação.

Fusão

A tentativa de juntar as assinaturas ao processo atual está sendo feita para que o PL não seja submetido à nova legislação sobre as fusões partidárias. Existe uma intenção velada de fundir o novo partido com o PSD, criado pelo ministro das Cidades, Gilberto Kassab.

A lei das fusões partidárias foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff (PT) um dia depois do pedido de registro de criação do PL. Ou seja, se as assinaturas forem admitidas no processo atual, o PL fica livre da legislação atual.

"Esta não é a nossa prioridade (fusão). Queremos que o registro saia até o final de agosto. A preocupação é com a filiação de candidatos a prefeito e vereador", argumenta Cleovan.

A legislação eleitoral exige que o interessado em se candidatar esteja no partido um ano antes da data da eleição, neste caso, outubro.

Bahia

Marcelo Nilo promete levar 22 mil assinaturas homologadas na próxima segunda-feira a Brasília. Embora tenha prometido, inicialmente, entregar 40 mil, Nilo diz que conseguirá apenas estas porque foi prejudicado pela greve dos servidores dos cartórios eleitorais.

A Secretaria Estadual de Relações Institucionais havia se comprometido a ajudar na coleta de assinaturas, mas ficou só na promessa.

