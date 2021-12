Justiça avalia uma ação de R$ 728 milhões

Em liquidação extrajudicial após a intervenção do Banco Central ocorrida em 1995, o Banco Econômico tenta barrar na Justiça uma ação que pretende cobrar R$ 728 milhões em honorários a título de "verba alimentar" de advogados da empresa Concic, construtora já extinta que havia tentado, sem êxito, em 2002, transformar uma dívida junto à instituição num crédito milionário.

Como a 2ª Vara de Consumo de Salvador acatou a pretensão dos advogados da Concic e determinou a penhora dos R$ 728 milhões do Econômico em Liquidação Extrajudicial, o liquidante nomeado Natalício Pegorini impetrou, nesta segunda-feira, 19, no Tribunal de Justiça da Bahia "Reclamação Constitucional com pedido de liminar" para anular a decisão.

O BC é o maior interessado no caso por ser o liquidante do Econômico, ou seja, responsável pelas negociações dos credores e devedores do banco baiano. Tem a função de cobrar de quem deve e pagar a quem tem a receber, além de negociar os ativos da instituição para tentar quitar a dívida. Estima-se que a dívida do Econômico gira em torno de R$ 13 bilhões. Desse valor, a maior parte é devida ao BC, cerca de R$ 10,8 bilhões e o restante a outros clientes.

Empréstimos

A briga entre a Concic e o banco começou um mês após a intervenção do banco baiano, em 1995. As construtoras Concic e Prisma haviam contraído vários empréstimos ao longo de 14 anos junto ao Econômico em 800 contratos.

Quando ocorreu a intervenção do BC os advogados da Concic resolveram questionar esses contratos, alegando que o Econômico havia cobrado juros anuais acima dos 12% previsto na Constituição, o que na prática nunca foi cumprido no país, na época.

Assim, de devedor a Concic passou a credora de uma dívida que nos dias de hoje seria de R$ 4 bilhões. Obtiveram uma sentença favorável de juiz de primeira instância, mas em 2002, as Câmaras Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia anularam a decisão, sentença confirmada nos Tribunais Superiores. Em cima do valor da sentença extinta é que os advogados da Concic resolveram cobrar os "honorários". A reportagem não conseguiu localizar, nesta segudna, os advogados da Concic.

Histórico

Os problemas do Econômico começaram após a implantação do Plano Real em 1994, no governo de Fernando Henrique Cardoso. Várias instituições financeiras faliram, entre elas o tradicional banco baiano que, em 1995, possuía uma dívida estimada de R$ 1,8 bilhão.

Mesmo com a ajuda do governo federal através do Proer (Programa de Estímulo à Reestruturação e do Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional) o Econômico não resistiu. No dia 11 de agosto de 1995, o BC promoveu intervenção e no ano seguinte a liquidação extrajudicial. OBC descobriu várias irregularidades como empréstimos a empresas sem lastro.

O dono do banco, Ângelo Calmon de Sá, e outros 42 diretores foram indiciados por crimes financeiros.

