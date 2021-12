Juristas baianos são contra 'ressabatina'

Enquanto tramita no Supremo Tribunal Federal (STF) uma ação direta de inconstitucionalidade (Adin) contra a possibilidade de ministros do próprio STF, de demais tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União (TCU) passarem por nova sabatina para ter o direito de aposentadoria aos 75 anos, juristas e magistrados têm posição quase unânime contrária à prática.

A "ressabatina" estaria implicitamente definida na emenda constitucional 88/2015, chamada de PEC da bengala, aprovada no início deste mês no Congresso Nacional e que alterou a idade-limite de aposentadoria dos ministros de 70 para 75 anos. O ministro Luiz Fux conduz o julgamento da ação movida por associações de magistrados e pode haver hoje uma definição liminar.

A celeuma quanto à "ressabatina" ocorre por conta deste trecho da PEC, que diz que os ministros "aposentar-se-ão, compulsoriamente, aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, nas condições do artigo 52 da Constituição Federal". Segundo juristas, este trecho dá possibilidade de instauração da prática que feriria o princípio da separação dos poderes.

O juiz federal Dirley da Cunha Júnior, professor de direito constitucional da Ufba, Ucsal e da Faculdade Baiana de Direito, afirma que nenhuma emenda constitucional pode ferir uma cláusula pétrea definida na Constituição Federal. "Uma ressabatina representaria uma invasão indevida do Legislativo à autonomia e independência do Judiciário", disse.

Dirley da Cunha Júnior diz ainda que não caberia impor a um ministro já no exercício de suas funções de magistratura uma nova sabatina. "Não se pode confundir estender a data-limite de aposentadoria compulsória com a realização de uma nova sabatina", disse o professor e juiz federal.

A presidente da Associação dos Magistrados da Bahia (Amab), Marielza Brandão, afirma que um ministro de um tribunal superior "não pode passar pelo constrangimento de ser submetido a uma nova sabatina. Uma coisa é o candidato ser sabatinado; outra é um ministro ser sabatinado já no exercício do cargo".

Ela salienta que a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), da qual a Amab é representante no estado, posicionou-se contrariamente à "PEC da bengala", mas que isso não impediria de ir contra a este aspecto da emenda constitucional considerado abusivo.

Marielza Brandão, inclusive, afirma que a AMB é favorável à concessão do benefício da aposentadoria aos 75 anos a integrantes de tribunais regionais somente após aprovação de lei complementar, não mediante mandados de segurança.

O deputado federal José Carlos Aleluia (DEM), autor de projeto que estende a todo o funcionalismo a aposentadoria aos 75 anos, diz que a Adin dos magistrados é equivocada. "O texto da PEC não fala em sabatina. O senador Renan Calheiros citou isso, mas foi logo derrubada a proposta de nova sabatina", disse Aleluia.

