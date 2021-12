Júlio Santos projeta defesa do empreendedorismo e de costumes evangélicos na CMS

Eleito com quase 9 mil votos na última eleição municipal, o Bispo Júlio Santos, da Igreja Universal do Reino de Deus, cumprirá este ano seu primeiro mandato na Câmara dos Vereadores de Salvador.

Escolhido pelo Republicanos como substituto da ex-vereadora Rogéria Santos, que preferiu terminar o ciclo como secretária municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude, o vereador, em entrevista para o programa 'Isso é Bahia', da rádio A TARDE FM, falou um pouco mais sobre os projetos e bandeiras que pretende defender durante seu mandato.

"Por conta da pandemia muita gente acabou perdendo o emprego e as pessoas começaram a se reinventar para sobreviver e a gente percebe que o empreendedorismo é uma ferramenta que capacita a população na construção de oportunidades e é algo que estaremos defendendo na cidade de Salvador. É importante avançar nas políticas públicas para este segmento e levarei este assunto para a Câmara Municipal", afirmou o vereador, que elencou ainda outras áreas, como esporte e educação, como foco para seu período na Casa.

"Trabalhamos durante muito tempo com projetos sociais voltados para a juventude como a ressocialização de jovens através do esporte, da educação e da cidadania e percebemos como a educação por exemplo, que é uma ferramenta de transformação para ascensão social, está muito fragmentada e a população precisa de uma educação de qualidade. São bandeiras que queremos trabalhar nesse mandato para que sejam aplicadas", disse Júlio.

Bancada evangélica

Membro da bancada evangélica, uma das mais influentes da CMS, o vereador afirmou que não pretende se pautar por polêmicas relacionadas a costumes e que, apesar da defesa dos valores que seus eleitores acreditam, estará aberto ao diálogo.

"Vamos estar abertos ao debate, até por termos muitos que estão entrando pela primeira vez nessa vida pública, e vamos defender aquilo que a gente acredita. Sabemos que existem vários posicionamentos e ideologias dentro da Câmara Municipal, mas vamos tomar tomar nossos posicionamentos para que essa população evangélica, que me deu a maioria dos votos que recebi, seja muito bem representada", ponderou o edil, que fará parte da base aliada do prefeito Bruno Reis e prometeu apoio irrestrito ao democrata desde que seja em prol do povo.

"O nosso partido trabalha pelo povo. A partir do momento que o prefeito traga projetos que beneficiem a nossa gente, não tenha dúvidas de que ele terá todo nosso apoio. Essa será a nossa postura até porque o papel do vereador é o de fiscalizar o prefeito. Vamos estar na base do prefeito e vamos trabalhar com ele naquilo que for favorável para a população", afirmou.

