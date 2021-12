Julgamento no STF será controverso, diz jurista baiano

O debate no pleno do Supremo Tribunal Federal (STF) que deve deliberar ainda nesta quinta-feira, 5, sobre o pedido de afastamento do presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB) do exercício de seu mandato, até agora em caráter liminar, deve colocar como um das principais discussões a competência constitucional da corte para julgar o pedido. Ou seja, se cabe ao Supremo afastar um presidente do Legislativo, já que a Constituição prevê que o julgamento deve feito pelos próprios pares da Casa. É o que avalia o jurista Celso Castro, diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia (Ufba). Para ele, se o STF afastar Cunha vai gerar insegurança jurídica.



Contudo, o julgamento seja técnico, o momento político e as diversas acusações contra Cunha, investigado na Operação Lava Jato, devem ter influência no votos dos ministros.

O jurista Celso Castro, que em matéria publicada em A TARDE no último domingo, 1, defende que o Supremo não tem competência constitucional para afastar um deputado da presidência da Câmara -"somente com a condenação criminal transcorrida em julgado" - avalia que se o pleno acatar o afastamento, abrirá precedente que não passa a valer somente para Cunha, mas para casos posteriores, como por exemplo, para julgar presidentes de Legislativo (federal, estadual, municipal). No seu entendimento, isso estaria ferindo o princípio constitucional de que a última palavra é o da Casa Legislativa.



"Todos nós gostaríamos de ver Eduardo Cunha afastado. Mas dessa forma geraria uma insegurança jurídica muito grande. Nesse momento, se dizer a favor do afastamento do afastamento do presidente pelo STF vai gerar essa insegurança. Porque, se valer para ele, terá de valer para tudo o que vier depois. Não estamos falando só de Eduardo Cunha, mas de todos os presidentes de Legislativo", diz Castro que desmarcou todos os compromissos agendados para esta tarde a fim de acompanhar o julgamento.



Cunha responde a quatro inquéritos e a uma ação penal no Supremo por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. É acusado de ter contas no exterior não declaradas e de receber propina de US$ 5 milhões da Camargo Correia para viabilizar, sem licitação, a construção de dois navios-sonda da Petrobras. Como se não bastasse, é alvo do Conselho de Étíca por ter mentido na CPI da Petrobras. O doleiro Fernando Baiano declarou no Conselho, semana passada, que entregou R$ 4 milhões em espécie para escritório de Cunha.

*colaborou Patricia França

