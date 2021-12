Julgamento de recurso de Flávio Bolsonaro no caso Queiroz é adiado pelo STJ

O Superior Tribunal da Justiça (STJ) prorrogou a data de julgamento de um recurso do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos - RJ). A nova data da ação, que estava prevista para acontecer nesta terça-feira, 16, ainda não foi remarcada.

De acordo com o jornal o Estado de S. Paulo, as investigações no caso Queiroz apuram um suposto esquema chamando de "rachadinha", que é quando um funcionário devolve parte do salário, quando o senador ainda era o deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

A matéria do Estadão mostra um relatório de supostas movimentações "atípicas" em contas bancárias do ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz. A defesa de Bolsonaro fez um pedido ao STJ para barrar a apuração do caso e alegou que ocorreu quebra de sigilo fiscal e bancário ilegal.

