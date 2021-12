Julgamento de Lula prova que “Brasil tem jeito”, diz senadora do PP

A senadora Ana Amélia (PP-RS), que esteve na linha de frente pró-impeachment de Dilma Rousseff quando o processo tramitou na casa, aprovou a decisão unânime dos três desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), em Porto Alegre, pela manutenção da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex no Guarujá.

Ela avalia que as provas apresentadas no relatório do juiz Sergio Moro são “tão robustas que decidiram por ampliar a pena”, de 9 anos meio de prisão para 12 anos. “A decisão de hoje mostra que o Brasil tem jeito”, destaca a senadora.

Apesar de consentir a decisão tomada em segunda instância contra Lula, Ana Amélia revelou que, particularmente, gostaria que o julgamento não tivesse existido. “Não queria que tivesse acontecido. Foi um ex-presidente sentado no banco dos réus”. Entretanto, classifica o deferimento do TRF-4 como “histórico” e “exemplar”.

A parlamentar do PP ainda rechaça a tese do PP e da oposição de que não existiam provas sólidas capazes de incriminar o ex-presidente, que agora derrotado na Justiça, terá de apresentar recursos para tentar poder participar da corrida eleitoral em outubro deste ano. “Justiça e nem política tem momento certo. Esse processo decorrente da Operação Lava Jato, especificamente nesse capítulo do tal triplex do Guarujá, já era examinado pelos ministros e desembargadores de forma exemplar”, pondera.

Ana Amélia também critica a postura da defesa do ex-presidente, na pessoa do advogado Cristiano Zanin, que bravejou no julgamento ao constantemente alegar que faltavam provas. “Uma decisão judicial é para ser aceita. Uma ampla defesa foi oferecida ao ex-presidente, através de seus advogados, e eles ao invés de fazerem as contestações das acusações, não conseguiram derrubar nenhuma prova que foi apresentada no processo reafirmado hoje no julgamento”.

Para a senadora, a defesa apenas usou uma narrativa absolutamente inconsequente”, no intuito de tentar convencer a população brasileira de que a condenação de Lula foi um “ato político, de perseguição a um líder que foi muito popular.” E dispara: “Ele está pagando o que cometeu, comprovadamente”.

