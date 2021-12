Julgamento da suspeição de Sergio Moro recomeça nesta terça-feira

O julgamento de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro por conta do caso do triplex envolvendo o ex-presidente Lula, pode recomeçar nesta terça-feira, 23, após o ministro Kassio Nunes do Supremo Tribunal Federal (STF) devolver o pedido de vista para a 2a Turma da Corte.

Com o placar empatado em 2 a 2, o voto de Kassio Marques pode resolver a questão, apesar da ministra Carmem Lúcia, que votou por negar a suspeição, ao lado do ministro Edson Fachin, adiantar que irá votar novamente.

Os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski votaram pela declaração de suspeição de Moro, anulando todos os atos do ex-juiz no caso do Triplex do Guarujá.

adblock ativo