Juízes baianos protestam contra mudanças nas medidas anticorrupção

Juízes federais que atuam na Bahia realizam, na tarde desta quinta-feira, 1, uma manifestação contra as mudanças feitas e aprovadas pela Câmara dos Deputados nas medidas anticorrupção, apresentadas inicialmente pelo Ministério Público Federalm mas que foram "desfiguradas" pelos congressistas, na avaliação dos magistrados. Entre as alterações feitas pelos deputados, está a criação de punição para juízes e promotores. A manifestação aconteceu na sede da Justiça Federal, no bairro de Sussuarana, em Salvador. O ato também acontece em outras capitais do país.

As medidas foram aprovadas pela Câmara na madrugada de terça-feira, 29, com rejeição de algumas propostas e inclusão de pontos polêmicos. Um deles é a emenda feita pelo PDT que prevê que juízes e promotores poderão responder por crime de abuso de autoridade por determinadas condutas.

"Não iremos baixar nossa cabeça, não vamos nos calar. Pensam que irão calar a justiça, mas não irão. Um parlamento que não vem respeitando o judiciário. os deputados ao mesmo tempo que fulminaram as dez metidas, tipificaram atos de juízes e MP como abuso de autoridade" afirmou Fábio Ramiro, presidente da Associação dos Juízes Federais da Bahia (Ajufba).

