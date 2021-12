Juíza diz que CNJ extrapola quando interfere em decisões

Dois dias após o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Eserval Rocha, ter decretado redução de 30% nos gastos de toda a estrutura do Judiciário baiano, a presidente da Associação de Magistrados da Bahia (Amab), juíza Marielza Brandão, afirmou que apoia as medidas "saneadoras" mas espera que as mesmas "sejam revertidas em favor do aparelhamento do primeiro grau".



Ela também afirmou que apoia as ações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), mas que a entidade extrapola quando quer interferir na decisão de juízes. Disse, ainda, que a acusação sobre venda de sentenças por juízes baianos, se comprovada, é praticada por uma "minoria".



Marielza Brandão, recém-empossada como presidente da Amab, foi recebida ontem pelo diretor-geral do Grupo A TARDE, André Blumberg, ao lado do desembargador Jatahy Junior, e concedeu entrevista à reportagem.



Segundo ela, são 600 magistrados espalhados pelo estado e que, de acordo com a juíza, trabalham em condições "difíceis".



"Acreditamos que essas medidas (do presidente Eserval Rocha) servem para sanear os problemas do Judiciário e esperamos que sejam essas medidas revertidas em favor do aparelhamento do primeiro grau", afirmou ela.



Loucura



Ela cita como exemplo de dificuldade a falta de pessoal capacitado nos cartórios e no setor de tecnologia. Segundo ela, há três sistemas de rede distintos em uso no Judiciário: o Projud, outro que é o sistema antigo, o Saipro, e um outro, atual, que é o e-saj.



Para ela, trata-se de "um problema de gestão", determinação de investimentos.



"Tem magistrados, principalmente no interior, que têm que trabalhar com os três sistemas. É uma loucura para o juiz ter que trabalhar com três sistemas ao mesmo tempo! E o sistema é lento e cai muitas vezes", declara.



Venda de sentença



Questionada sobre acusações de venda de sentenças por juízes, como afirma a ex-ministra Eliana Calmon, Marielza diz que não se deve generalizar: "Nós concordamos e aceitamos que, para essa minoria que venha a causar esse tipo de constrangimento para a classe, seja apurado o que realmente houve e que, se ficar caracterizado que ocorreu falta funcional, tem que ser punido".



E continua: "Agora, o que nós não aceitamos é a generalização, é que se coloque isso como se toda a magistratura tivesse esse tipo de comportamento. A grande maioria dos magistrados são pessoas probas, trabalhadoras", afirma.



Sobre a intervenção do CNJ na Justiça baiana, como o afastamento do ex-presidente Mário Alberto Hirs e determinação de corte de gastos, Marielza afirma que apoia a ação do CNJ, que deve se dar no âmbito da fiscalização administrativa e funcional do Judiciário.



Mas ressalva: "Extrapola quando passa à questão judicante. Nesse caso, há excesso. Na verdade, o papel do CNJ é verificar se os gestores estão conduzindo dentro da probidade e se os magistrados estão se comportando dentro de seu papel", disse.



E completou: "O CNJ não pode entrar na esfera na atividade judicante, no julgamento do magistrado. Quando ocorre isso, há excesso".

