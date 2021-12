Juiz suspende direitos políticos de deputada por improbidade

O juiz César Augusto Borges de Andrade, titular da 1ª Vara de Fazenda Pública de Camaçari, determinou a suspensão dos direitos políticos da deputada estadual Luiza Maia (PT) por cinco anos, após ter sido condenada em duas ações por improbidade administrativa.

A decisão do magistrado, publicado no Diário Oficial de Justiça desta terça-feira, 7, tem como base fatos ocorridos quando a parlamentar era vereadora e presidente da Câmara Municipal de Camaçari, entre 2007 e 2010.

Numa das ações, Luiza Maia é condenada a devolver R$ 117,6 mil aos cofres públicos, por ter contratado por R$ 300 mil, em 2009, a empresa Katiaflavia Design Comunicação e Propaganda. O objetivo era produzir duas revistas institucionais do Legislativo, mas o juiz entendeu terem sido usadas com a finalidade de propaganda autopromocional dela e dos demais vereadores.

Surpresa

O outro processo acusa a parlamentar petista de ter contratado Adriana Cirilo Sobreira para o cargo de secretária, de junho a dezembro de 2008. As investigações constaram que a servidora recebeu remuneração mensal de R$ de R$ 4,6 mil sem nunca ter comparecido ao local de trabalho.

Em nota divulgada pela assessoria, a deputada Luiza Maia faz a sua defesa: “Fui pega de surpresa com a sentença do juiz, já que o próprio Ministério Público, que havia entrado com a ação à época, ao final do processo se pronunciou pela improcedência da ação, por falta de provas. A decisão, contudo, não tem efeito imediato e entraremos com recurso. Trata-se de uma grande injustiça, e eu vou provar no Tribunal a minha inocência”, afirmou a petista.

