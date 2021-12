Juiz que suspendeu nomeação de Lula mostra apoio à oposição

O juiz Itagiba Catta Preta Neto, da quarta vara do Distrito Federal, que suspendeu a nomeação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como ministro-chefe da Casa Civil, teria usado a página no Facebook (já desativada), várias fotos que mostram o apoio dele à oposição ao governo federal.

Em uma foto que teria sido publicada nesta quarta-feira, 16, o juiz aparece ao lado da família em uma manifestação contra a presidente Dilma Rousseff com a legenda "fora Dilma".

Em uma foto de outubro de 2014, o juiz teria mostrado apoio ao então candidato do PSDB, Aécio Neves.

O juiz deletou a própria página do Facebook minutos depois da divulgação da liminar que suspendeu a posse de Lula. Todas as imagens são reproduções do Facebook.

Foto: Reprodução | Facebook

Foto: Reprodução | Facebook

