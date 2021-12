Juiz que mandou fechar Instituto Lula vai julgar caso das doações à entidade

O mesmo juiz que já absolveu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e mandou fechar o instituto do petista vai julgar um dos processos ligado a doações à entidade. A Justiça do Distrito Federal recebeu a primeira das quatro ações judiciais que o ex-presidente respondia a partir de investigações da Operação Lava Jato em Curitiba (PR).

Segundo informou a Justiça Federal na tarde desta terça-feira, 30, o juiz substituto da 10ª Vara Federal de Brasília, Ricardo Soares Leite, vai assumir o processo sobre doações de empreiteiras ao Instituto Lula. Em 2018, Leite absolveu o petista do crime de obstrução à Justiça na Operação Lava Jato.

Em 2017, o mesmo magistrado mandou fechar preventivamente o instituto Lula. A decisão foi tomada no mesmo processo. A remessa do processo foi ordenada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin em 8 de março.

Ele afirmou que a 13ª Vara Federal de Curitiba, onde atuava o então juiz Sergio Moro, não tinha competência para julgar processos ligados a Lula porque eles não tinham relação com desvios na Petrobrás.

