Juiz pede bloqueio parcial de bens de vereadores

O juiz Eros Cavalcanti, da 1ª Vara da Fazenda em Itabuna, determinou o bloqueio parcial de bens dos 13 vereadores e 14 assessores parlamentares do município por supostas irregularidades no uso de diárias de viagem pagas pela Câmara Municipal. O gasto com diárias foi de R$ 256.357,93 entre os anos de 2009 e 2010. A decisão tem por base a ação civil pública de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA).

A peça, assinada pelo promotor Inocêncio de Carvalho, solicitava ainda o afastamento dos 13 vereadores dos seus cargos, com o objetivo de não prejudicar a produção de provas relacionadas ao uso de diárias. O pedido de afastamento, contudo, não foi acatado pelo juiz.

"Valores incoerentes" - Na denúncia, o promotor alega que as diárias de viagem foram pagas sem a comprovação do uso do dinheiro público para tal finalidade.

Segundo Inocêncio de Carvalho, "os valores pagos são incoerentes e desconformes" e desmascaram "o esquema implantado na Casa Legislativa de Itabuna para o uso imoderado do dinheiro público". Ainda segundo a denúncia, as viagens realizadas pelos vereadores e seus assessores "são todas justificadas de forma evasiva", quase sempre destinadas à participação em supostos cursos e seminários realizados em cidades turísticas.

O promotor também ressalta que os vereadores participaram de cursos organizados pelo Instituto Nacional Municipalista, cujos dirigentes foram flagrados em reportagem da Rede Globo, vendendo certificados.

Mais denúncias - Esta não é a primeira vez que os vereadores de Itabuna são denunciados pelo MP-BA. No início deste ano, seis vereadores foram afastados dos cargos por suposto envolvimento em um esquema para a obtenção fraudulenta de empréstimos consignados. Os vereadores, contudo, retomaram os cargos por meio de liminar na Justiça.

Interesses eleitorais - Um dos 13 vereadores denunciados pela Justiça, o candidato a prefeito Vane da Renascer (PRB) adotou a estratégia do contra-ataque para tentar neutralizar as denúncias contra ele e contra o seu candidato a vice, o também vereador Wenceslau Júnior (PCdoB).

Ressaltando que vai recorrer na Justiça da decisão do juiz, Wenceslau afirma que também deverá ingressar com um pedido de suspeição do promotor responsável pela denúncia: "O que ele fez foi uma verdadeira ginástica para colocar o nome de todos os vereadores na denúncia. Ele tá abusando da função para interferir na politica local".

O vereador e candidato a prefeito Vane da Renascer foi mais comedido, afirmando ser "estranho" que a denúncia tenha ocorrido nas vésperas das eleições. "Não posso dizer que ele tá errado, mas acho estranho que ele faça isso tão próximo à eleição", argumentou Vane, ressaltando que "confia na Justiça".

A reportagem de A TARDE tentou contato com o promotor Inocêncio de Oliveira durante toda a tarde desta segunda-feira, 3. Os assessores, contudo, afirmaram que ele não estava na promotoria e não poderia falar com a imprensa.

Desagravo - Na tarde desta segunda, os candidatos Vane e Wenceslau participaram de um ato de desagravo na Praça Adami sob o lema "Golpe, não". Além de Vane, disputam a prefeitura de Itabuna o atual prefeito Capitão Azevedo (DEM), Juçara Feitosa (PT), Zé Roberto (PSTU) e Pedro Eliodório (PCB).

