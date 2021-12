Juiz nega liminar, mas diz que MP-BA pode propor mudanças

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) vai reforçar o pedido de tutela antecipada e anexar um aditamento na ação pública que propôs sobre a tramitação do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) e da nova Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo (Louos).

O juiz Mário Soares Caymmi Gomes, da 8ª Vara da Fazenda Pública, negou a liminar pedida pelo MP-BA na ação, mas ainda não decidiu sobre o mérito.

Entendeu que, como o PDDU ainda não foi enviado à Câmara Municipal, não há "ofensa ao direito coletivo de participação popular", como teme o MP-BA e o Grupo Ambientalista da Bahia (Gambá).

Na sua defesa, a Câmara sustenta que a promotora Hortência Pinho, que assina a ação, quer passar por cima da autonomia do Legislativo municipal e estaria agindo de forma inconstitucional, pois sua iniciativa não leva em consideração o conceito de separação dos poderes Judiciário e Legislativo.

Apesar de negar a liminar, o juiz não concordou com essas "preliminares" da Câmara. Escreveu na sentença que o MP-BA pode patrocinar esse tipo de ação, pois no caso de PDDUs "existe uma garantia legal expressa que garante a participação popular na elaboração das leis" e é isso que o MPE está defendendo.

Por essa razão, não votou pela rejeição da ação popular e está analisando o mérito, já levando em conta o aditivo que o MPE anexou ao pedido inicial. Deve decidir quando o projeto for enviado à Câmara.

A promotora Hortência Pinho explicou que foi necessário complementar as informações sobre o caso porque os vereadores aprovaram em agosto uma mudança no regimento interno da Casa. "Fixou-se o prazo de 40 dias para tramitação de projetos na Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final e mais 30 dias para as comissões temáticas de mérito emitirem parecer. Depois, o projeto já pode ir a plenário", disse, achando que esse prazo é exíguo e não permitirá a participação da sociedade civil na discussão do PDDU.

Regras

O MPE e o Gambá decidiram patrocinar a ação devido às irregularidade que ocorreram durante a aprovação do último Plano, em 2008, que acabou sendo anulado pelo Tribunal de Justiça da Bahia. Os autores solicitam que a tramitação seja suspensa até que o Legislativo aprove regras que, na visão deles, garanta a participação popular nos debates.

O advogado do Gambá Daniel Marques diz que o grupo não está propondo um prazo específico para a tramitação do PDDU. "Sabemos que 70 dias é muito pouco. Em São Paulo foram mais de 120 dias. Os vereadores precisam se reunir e discutir um prazo compatível com a importância do assunto e o interesse das diversas entidades da sociedade civil", declarou.

Outra mudança que os mentores da ação propõem é discutir as emendas que serão feitas ao Plano. "Pelo regimento atual as comissões têm só 72 horas para dar parecer sobre essas emendas", lembrou.

A prefeitura vem realizando audiências públicas sobre o PDDU há um ano e deve enviar o projeto para a Câmara ainda este mês.

