Juiz intima Dilma e Mercadante para depor na Zelotes

A presidente Dilma Rousseff tem até 5 de fevereiro para se pronunciar sobre o suposto esquema de venda de medidas provisórias investigado na Operação Zelotes. Além da petista, o juiz Valisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília, intimou outras autoridades com foro privilegiado, como o ministro da educação Aloizio Mercadante.

O senador Walter Pinheiro (PT) e o deputado José Carlos Aleluia (DEM), ambos da Bahia, também foram chamados para depor como testemunhas de defesa dos presos na operação. Além deles, também foram convocados: os senadores Humberto Costa (PT-PE), José Agripino (DEM-RN) e Tasso Jereissati (PSDB-CE); o governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB); os deputados Alexandre Baldy (PSDB-GO) e José Guimarães (PT-CE), líder do governo na Câmara; e o prefeito de Catalão (GO), Jardel Sebba.

O pronunciamento pode ser feito pessoalmente ou por escrito. É possível, por exemplo, que eles enviem um documento à 10ª Vara Federal de Brasília dizendo que não têm nada a declarar sobre o caso. Essa foi a atitude tomada pelo senador Cristovam Buarque (PDT-DF), que foi posto como testemunha do presidente da Mitsubishi do Brasil, Robert Rittscher, um dos 16 denunciados por suspeita de participar do suposto esquema de venda de MPs.

Operação Zelotes



A operação deflagrada pela Polícia Federal em março do ano passado, investiga venda de medidas provisórias e supostas irregularidades em julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), órgão ligado ao Ministério da Fazenda e responsável por julgar litígios tributários.



Dezesseis suspeitos de participar da ação criminoso são réus do processo depois que a Justiça Federal aceitou denúncia do Ministério Público Federal no Distrito Federal.

