Juiz determina 'sigilo' sobre o acordo de delação de Youssef

O juiz Sérgio Moro, responsável pela condução dos processos da Lava Jato na Justiça Federal do Paraná, determinou que a deleção premiada realizada pelo doleiro Alberto Youssef fique sob sigilo. Em despacho proferido no último dia 18, o juiz afirma que recebeu, em mãos, cópia do acordo de colaboração premiada celebrado entre o MPF e Alberto Youssef com a homologação pelo ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal (STF).

Sérgio Moro lembra que recebeu cópias de decisões tomadas por Teori Zavascki nas quais foram deferidas providências requeridas pelo procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, inclusive quanto ao desmembramento processual, relativamente aos depoimentos tomados por Alberto Youssef e pelo ex-presidente da Petrobras Paulo Roberto Costa.

"Como já há ações penais em curso relativamente à assim denominada Operação Lavajato, tendo sido denunciados ambos, além de terceiros, cumpre dar publicidade ao acordo de colaboração premiada, garantindo o acesso a ele principalmente pelos codenunciados, já que se trata de um dado relevante para eventualmente questionar a credibilidade do criminoso colaborador", ressalta o juiz em trecho do despacho.

Na tarde de hoje, a defesa do doleiro, preso na operação Lava Jato, havia apresentado pedido junto à Justiça Federal do Paraná para ter acesso aos termos da homologação do acordo realizado STF.

