Juiz contraria STF e nega acesso de Lula a conversas vazadas de autoridades

O juiz plantonista da 10ª Vara Federal de Brasília, Waldemar Claudio de Carvalho, negou o compartilhamento imediato de mensagens obtidas pela operação Spoofing com o ex-presidente Lula.

O acesso ao conteúdo hackeado do celular de autoridades, especialmente de integrantes da Lava Jato, foi autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski na última segunda-feira, 28. Carvalho, no entanto, considerou manifestação do Ministério Público Federal (MPF).

O órgão alega que é impossível adotar as medidas de segurança necessárias para liberar as mensagens durante o plantão de Ano Novo. Lewandowski permitiu a Lula ver as mensagens que tenham conexão direta ou indireta com ele.

O ex-presidente aposta nas mensagens extraídas do celular do ex-juiz Sergio Moro para obter provas de que o antigo responsável pelos processos na Justiça Federal em Curitiba agiu com parcialidade ao condenar Lula.

