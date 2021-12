Juiz baiano Cesar Jatahy é o mais votado para cargo de desembargador federal

O juiz baiano César Jatahy Fonseca foi o mais votado, na tarde desta quinta-feira, 9, na lista tríplice formada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) para ocupar a vaga de desembargador federal. Na relação, que também é formada pelos juízes federais Eduardo Moraes da Rocha e Rafael Paulo, ele obteve 22 votos.

Agora, o resultado será encaminhado ao presidente Jair Bolsonaro que deve escolher Jatahy por força constitucional, já que ele figurou a lista de merecimento ao cargo por três vezes consecutivas.

Filho do ex-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), desembargador Jatahy Fonseca e irmão do desembargador Jatahy Fonseca Júnior, presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA), César Jatahy deverá ocupar o cargo deixado em aberto por conta da aposentadoria do Desembargador Federal Hilton Queiroz.

adblock ativo