Judiciário escolhe novo desembargador para TRE na quarta

Em pleno ano eleitoral, os desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia escolhem, na próxima quarta-feira, um novo integrante do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA).

Os desembargadores Lourival Trindade, Ivete Caldas e Heloísa Grandim participam da disputa pela vaga aberta com o fim do mandato da desembargadora Sara Brito no órgão - ela está no TRE-BA desde 2012.

Além da vaga, o eleito na próxima semana pode ser alçado à condição de presidente do TRE-BA, ou seja, a pessoa que conduzirá a eleição deste ano.

A escolha do novo dirigente acontece um dia depois, em sessão plenária do órgão da Justiça Eleitoral.

Até lá, a desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago conduz interinamente a Corte. Há mais tempo no TRE-BA, ela é a única integrante da atual composição que pode pleitear a presidência - apenas desembargadores podem ocupar o posto.

O novo presidente terá, entre outras atribuições, conduzir o processo eleitoral de outubro. As eleições 2014 serão as primeiras para o Senado, a Câmara Federal e a Assembleia Legislativa após a Lei da Ficha Limpa passar a vigorar no Brasil.

Entre os casos que devem ser apreciados pelo TRE-BA até outubro está a aplicação da lei para gestores com contas reprovadas nos tribunais de contas e nas câmaras de vereadores. Essa é a situação vivenciada, por exemplo, pelo ex-prefeito de Salvador João Henrique, que quer ser candidato a uma vaga como deputado federal.

Discrição

Sem grande alarde, a desembargadora Sara Brito encerrou seu mandato de dois anos no TRE-BA de maneira discreta. Inaugurou um prédio anexo, cuja construção foi iniciada em 2007, e foi homenageada pelos servidores do órgão - o sindicato reconheceu o trabalho de Sara na condução das negociações com os trabalhadores.

"Orgulho-me do cargo que exerci e diz-me a consciência que não medi esforços para cumprir meus deveres, todos eles, cumprindo o dever de presidir e organizar as eleições municipais de 2012, zelando pela presteza e lisura do processo eleitoral", afirmou Sara em seu discurso de despedida, na quinta-feira, 6.

Avessa ao contato com a imprensa, a desembargadora tratou a construção do edifício anexo do TRE-BA como a realização de um sonho. "A preocupação que devotei a essa edificação foi indescritível, dado o volume de recursos federais envolvidos e a envergadura da obra. E, também, por saber, como todos sabem, que no país não faltam exemplos de obras inacabadas, inclusive federais, sem previsão de retomada a curto prazo", afirmou a desembargadora.

