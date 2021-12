Judiciário baiano teme falta de dinheiro para pagar folha

O presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, desembargador Eserval Rocha, defendeu, nesta terça-feira, 29, o anteprojeto que o TJ-BA vai enviar para a Assembleia Legislativa visando extinguir penduricalhos agregados a um grupo de servidores do Judiciário. Segundo Rocha, se medidas de contenção não forem adotadas, faltarão recursos para pagar a funcionários.

Semana passada o desembargador enviou uma carta aos sindicatos e associações de servidores judiciais para esclarecer pontos do anteprojeto. "Nada mais fizemos do que dar andamento ao projeto, que quer, efetivamente, moralizar a folha de pessoal do Tribunal de Justiça, corrigir injustiças. Temos oficiais de justiça que recebem R$ 6 mil e outros que recebem R$ 15 mil, R$ 16 mil e mais: pelas projeções que nós temos, seria uma irresponsabilidade do gestor não tomar providências", disse.

