Judiciário baiano lança processo para agilizar serviços

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Joaquim Barbosa, e o corregedor nacional de Justiça, ministro Francisco Falcão, estarão nesta sexta-feira, 11, em Salvador para acompanhar o início da implantação do Processo Judicial Eletrônico (PJe) no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).



Os ministros visitarão, no Fórum Ruy Barbosa, a 13ª Vara da Fazenda Pública, primeira unidade a receber o sistema. O software é desenvolvido pelo CNJ, em parceria com os tribunais, para a automação do Poder Judiciário.



Na última terça-feira, o juiz Mário Albiani Júnior presidiu a instalação da unidade. O magistrado explicou que a adoção do programa tem como objetivo unificar os sistemas e manter conectadas unidades e setores judiciais de todo o país.



O TJ-BA iniciou, há aproximadamente 40 dias, o treinamento de magistrados e servidores para a utilização do programa.



Histórico



O PJe foi lançado oficialmente em 21 de junho de 2011, pelo então presidente do CNJ, Cezar Peluso.



Em discurso na época, o ex-ministro citava a possibilidade de comunicação do sistema com a Receita Federal do Brasil, Conselho Federal da OAB, Banco Central do Brasil e futuros trabalhos conjuntos com as procuradorias e ministérios públicos estadual e federal.



Presidentes de tribunais de todo o país participaram de uma apresentação detalhada do sistema e receberam um manual para auxiliar os técnicos na instalação do software.



O sistema é um software elaborado pelo CNJ a partir da experiência e com a colaboração de diversos tribunais brasileiros.



O objetivo principal do CNJ é manter um programa capaz de permitir a prática de atos pelos magistrados, servidores e demais participantes da relação processual diretamente no sistema, independentemente da tramitação nas justiças Federal, dos Estados, Militar dos Estados e do Trabalho.



O PJe permitirá o funcionamento ininterrupto do Judiciário. Advogados terão a possibilidade de peticionar durante 24 horas e realizar um melhor acompanhamento de toda a movimentação dos feitos.



A utilização do sistema exige a certificação digital de advogados, magistrados, servidores ou partes que precisarem atuar nos novos processos.



Mudança



Desde o dia 3 de fevereiro de 2014, o CNJ está utilizando exclusivamente o PJe para o trâmite de novos processos.



Este é o primeiro passo para a migração dos processos em andamento do sistema e-CNJ para o PJe, sistema desenvolvido pelo CNJ em parceria com os tribunais e a participação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para a automação do Judiciário.



O CNJ pretende convergir os esforços dos tribunais brasileiros para a adoção de uma solução única, gratuita, para os próprios tribunais.



Para tanto, o conselho está atento para requisitos importantes de segurança e de operação, racionalizando gastos com elaboração e aquisição de softwares.



Ao utilizar esta ferramenta, avalia o CNJ, será possível permitir o emprego desses valores financeiros e de pessoal em atividades mais dirigidas à principal finalidade do Poder Judiciário, que é a busca de soluções para resolver os conflitos.

