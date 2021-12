Juca reclama do PT em definir candidato para as eleições

O ministro da Cultura, Juca Ferreira, reclamou do atraso do PT em definir o candidato para as eleições municipais de Salvador. O "protesto" aconteceu em entrevista exclusiva à reportagem de A TARDE, nesta sexta-feira, 6, durante evento na Fundação Casa de Jorge Amado.

"O PT está com uma certa dificuldade de escolha. Mas se você quer saber a minha opinião, eu acho que está demorando muito. O partido já deveria ter escolhido, já deveríamos estar em campanha, conversando com o eleitorado e elaborando um programa para a cidade de Salvador, e acho que a gente está atrasado", alertou o ministro, que é um dos nomes cogitados para a disputa pela legenda.

A agenda nacional do PT, com foco voltado para o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, estaria atrasando a definição do nome do candidato indicado pelo partido. Mas, segundo Juca Ferreira, o governador Rui Costa espera uma resolução desta escolha em breve.

"Conversei com o governador ontem [quinta-feira]. Ele disse que as opções [de nomes] são algumas, que é preciso definir, que tem um processo de gestão dessa complexidade dentro do PT e que ele acha que dentro dos próximos dias será decidido", revela.

Impeachment

Juca Ferreira disse que não acredita que a esquerda saia enfraquecida, caso se concretize o impeachment de Dilma. Na opinião dele, pelo contrário, "aumentaria a mobilização em torno do sentimento democrático no país".

Para ele, o momento é de "tentar construir uma ampla frente democrática para defender as instituições da república e o estado de direito. E também fazer uma autocrítica dos erros. E então elaborar um programa pra tirar o Brasil da crise e fazer um esforço para dialogar com todas as forças políticas".

