Juca diz que vice terá mais dificuldades que Dilma

O ministro da Cultura, Juca Ferreira (PT), disse, nesta quarta-feira, 20, em Salvador, que, caso o Senado acate o impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT), o vice-presidente Michel Temer (PMDB-SP) dificilmente conseguirá recompor o governo, porque não tem o apoio popular.

"As dificuldades de Temer são maiores ainda que as da presidente, porque ele não tem a legitimidade da urna", assinalou o ministro, para quem, passada a euforia da vitoria, logo se revelará a complexidade de se governar o Brasil e apresentar projetos para a crise.

Juca, no entanto, não é favorável á ideia de antecipar eleições presidenciais para outubro, como propõe uma emenda à Constituição (PEC) em tramitação no Senado e que tem o apoio dos senadores baianos, Lídice da mata (PSB) e Walter Pinheiro (sem partido).

"Atalhos para inviabilizar governo de funcionar, seja pela montagem de uma eleição antecipada ou um governo sem passar pelas urnas, não sinto legitimidade. O ideal para a democracia é aguardar as eleições para corrigir erros", opina o ministro baiano.

Juca, que nesta quarta participou da Roda de Conversa "Cultura, Comunicação e Conjuntura Política - Desafios e perspectivas", no Museu de Arte da Bahia (MAB), disse, no entanto, que, mesmo que a admissibilidade do impeachment da presidente seja acatada no Senado, o senadores terão de se esforçar muito para provar que ela cometeu crime de responsabilidade. "Se não tiver (provas), fica muito exposto a fragilidade desse golpe com aparência de legalidade", entende o ministro.

Juca, que é um dos pré-candidatos do PT à prefeitura de Salvador, destacou, ainda, a importância de os artistas e produtores culturais terem ido para a " linha de frente contra o golpe", ao se posicionarem contrários ao processo de impedimento de Dilma.

Para ele, surgiu daí uma ampla frente democrática, em que os partidos ainda não participam mas deverão se incorporar, que será importante para o enfrentamento da conjuntura futura, independentemente do resultado do processo de impeachment no Senado.

