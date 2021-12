Josias Gomes retoma comando da SDR após semana em Brasília

O deputado federal licenciado Josias Gomes (PT) foi nomeado de volta ao cargo de secretário de Desenvolvimento Rural (SDR) do Estado da Bahia. O petista se afastou da pasta no último dia 19 para retomar o mandato parlamentar na Câmara dos Deputados.

Ao Portal A TARDE, o secretário explicou que o retorno momentâneo ao Legislativo se deu para definição da destinação das emendas parlamentares às quais tem direito, mesmo ocupando cargo no Executivo estadual.

Orçamento 2020

Uma reunião ocorreu na terça-feira (22), quando foram discutidas as emendas conjuntas da bancada baiana no Congresso Nacional. No dia seguinte, quarta (23), foi a vez do debate sobre as fatias individuais, cujo destino são as bases eleitorais dos deputados e senadores baianos.

Do total de R$ 167 milhões disponíveis à Bahia no orçamento da União para 2020, R$ 80 milhões foram destinados a áreas estratégicas como educação (R$ 15 milhões), saúde (R$ 15 milhões), e infraestrutura (R$ 28 milhões).

